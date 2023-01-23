Best Always(初回生産盤)【コストコ お買い得】

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内容紹介 大滝詠一、初のベストアルバムを発売。過去にリリースしたシングル楽曲を中心に構成された全キャリアを網羅するベスト盤。未発表の本人歌唱による「夢で逢えたら」も収録。初回盤のボーナスディスクは、初出のカラオケを収録。全35曲(ボーナス楽曲除く)。 初回生産盤3CD(DISC3:初出のカラオケ収録) / 三方背仕様 初回盤をご希望の場合、単品でのご注文をお願いします。他の商品とあわせてご注文されますと、それらの商品の発送可能時期によりましては、初回特典付をお取り置きできない場合がございますので、ご了承ください。 在庫がなくなり次第終了となります。 メディア掲載レビューほか 2013年12月に急逝した大滝詠一による初のベスト・アルバム。「幸せな結末」「君は天然色」「恋するカレン」など、シングル楽曲を中心に構成された全キャリアを網羅する作品。未発表の本人歌唱による「夢で逢えたら」も収録。 (C)RS