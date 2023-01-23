『Best Always(初回生産盤)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 23時 05分に出品され03月14日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介 大滝詠一、初のベストアルバムを発売。過去にリリースしたシングル楽曲を中心に構成された全キャリアを網羅するベスト盤。未発表の本人歌唱による「夢で逢えたら」も収録。初回盤のボーナスディスクは、初出のカラオケを収録。全35曲(ボーナス楽曲除く)。 初回生産盤3CD(DISC3:初出のカラオケ収録) / 三方背仕様 初回盤をご希望の場合、単品でのご注文をお願いします。他の商品とあわせてご注文されますと、それらの商品の発送可能時期によりましては、初回特典付をお取り置きできない場合がございますので、ご了承ください。 在庫がなくなり次第終了となります。 メディア掲載レビューほか 2013年12月に急逝した大滝詠一による初のベスト・アルバム。「幸せな結末」「君は天然色」「恋するカレン」など、シングル楽曲を中心に構成された全キャリアを網羅する作品。未発表の本人歌唱による「夢で逢えたら」も収録。 (C)RS
DAWN (初回生産限定盤A)(Blu-ray付)
¥ 7762
Premium BEST Songs& Live ~いつものうた~(初回生産限定盤)(DVD付)
¥ 7762
レフト&ライト
¥ 7762
狂言 (完全数量限定盤)(フィギュア+書籍付)(特典:なし)
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ソルファ (2016)(初回生産限定盤)(DVD付)
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大傑作撰(初回限定盤)(2CD+DVD)
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テイルズ オブ エクシリア オリジナルサウンドトラック【初回生産限定】
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ポール・モーリア（Paul Mauriat） エターナル・メロディーズ CD5枚組 代引不可
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Complete Fitzwilliam Virginal - Complete Fitzwilliam Virginal CD アルバム 輸入盤
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(中古品)少女時代 4集 I Got a Boy ユリ Ver. (韓国盤)
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ZUTTO(初回生産盤)(CD+Blu-ray+ライブCD2枚組+PHOTOBOOK)
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The Dave Brubeck Quartet: The Columbia Studio Albums Collection 1955-1966
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特撰 江戸前落語 男と女の理由(わけ)あり噺
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旅の記憶 僕らのロード・ミュージック CD5枚組
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森昌子〜歌ひとすじ〜 CD5枚組
¥ 7756
研ナオコ 〜魅力のすべて〜 CD5枚組
¥ 7756
サム・テイラー ブルース＆ムード歌謡名演集 CD6枚組
¥ 7756
落札価格7767円
399 入札履歴
終了
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