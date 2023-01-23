『REWARD(レワード) フリースジャケット GW-11 09 レッド×グレー M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 13時 04分に出品され04月14日 13時 04分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

REWARD(レワード) フリースジャケット GW-11 09 レッド×グレー M



【商品説明】

・サイズ/S，M，L，O，XO，2XO

・フリースハーフジップジャケット

・表素材/フリース、裏素材/タフタ

・逆玉ポケット仕様で物が落ちづらい!



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。