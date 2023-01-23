『デサント サコッシュ ショルダーバック 保冷ポケット 止水ファスナー 再起反射 スポーツ GRYM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 05時 13分に出品され03月21日 05時 13分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント サコッシュ ショルダーバック 保冷ポケット 止水ファスナー 再起反射 スポーツ GRYM
【商品説明】
CMR-X096RX61PP
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 25.50 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7767円
957 入札履歴
終了
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