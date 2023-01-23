『ソフタッチ(Softouch) ビブス10枚(番号入り1-10)セット マーカーコーン20枚付 (20)オレンジ SO-BIBUS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 13時 43分に出品され03月21日 13時 43分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソフタッチ(Softouch) ビブス10枚(番号入り1-10)セット マーカーコーン20枚付 (20)オレンジ SO-BIBUS



【商品説明】

・カラー：(20)オレンジ

・ビブスサイズ：大人用フリー(幅約56cm×丈約60cm)

・ビブステープ部素材：ポリエステル100%

・ビブス表地素材：ポリエステル100%

・マーカーコーン素材：ポリエチレン



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。