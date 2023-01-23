『ソフタッチ(Softouch) ビブス10枚(番号入り1-10)セット マーカーコーン20枚付 (20)オレンジ SO-BIBUS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 13時 43分に出品され03月21日 13時 43分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソフタッチ(Softouch) ビブス10枚(番号入り1-10)セット マーカーコーン20枚付 (20)オレンジ SO-BIBUS
【商品説明】
・カラー：(20)オレンジ
・ビブスサイズ：大人用フリー(幅約56cm×丈約60cm)
・ビブステープ部素材：ポリエステル100%
・ビブス表地素材：ポリエステル100%
・マーカーコーン素材：ポリエチレン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7767円
867 入札履歴
終了
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