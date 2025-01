京商 ラジオコントロール 電動 ツーリングカー ファーストミニッツ 頭文字D トヨタ スプリンタートレノ AE86 66601【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

京商 ラジオコントロール 電動 ツーリングカー ファーストミニッツ 頭文字D トヨタ スプリンタートレノ AE86 66601



【商品説明】

・(R) KODANSHA (C) しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会 This vehicle body is approved by TOYOTA MOTOR CORPORATION.

・リビングルームがサーキットに早変わり!?ラジオコントロールを始める人にうってつけのインドア・トイR/C決定版!!

・対象年齢 :6才以上

・縮尺:約1/28スケール、全長:130mm、全幅:70mm、全高:35mm、重量:約110g (単3アルカリ電池含まず)

・走行用電源別売:単3アルカリ電池2本、送信機用電源別売:単3形アルカリ電池2本

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 22.30 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。