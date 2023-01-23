『GRAPHITE DESIGN(グラファイトデザイン) ゴルフシャフト Tour AD AD-95 アイアン #7 ノーマルカラー フレック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 05時 20分に出品され04月17日 05時 20分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GRAPHITE DESIGN(グラファイトデザイン) ゴルフシャフト Tour AD AD-95 アイアン #7 ノーマルカラー フレック



【商品説明】

・Butt径:15.05

・Tip径:9.10mm

・キックポイント:中元調子

・シャフト重量:98g

・トルク:2.2

・性別:男性

・製品長さ:940mm



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 120.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。