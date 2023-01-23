『GRAPHITE DESIGN(グラファイトデザイン) ゴルフシャフト Tour AD AD-95 アイアン #7 ノーマルカラー フレック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 05時 20分に出品され04月17日 05時 20分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GRAPHITE DESIGN(グラファイトデザイン) ゴルフシャフト Tour AD AD-95 アイアン #7 ノーマルカラー フレック
【商品説明】
・Butt径:15.05
・Tip径:9.10mm
・キックポイント:中元調子
・シャフト重量:98g
・トルク:2.2
・性別:男性
・製品長さ:940mm
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 120.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7767円
814 入札履歴
終了
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