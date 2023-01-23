『StarTech.com 3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 + 2ポート SA【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 09時 04分に出品され05月04日 09時 04分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「スターテック(STARTECH.COM)」より引用



【商品名】

StarTech.com 3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 + 2ポート SATA 3.0 M.2 PEXM2SAT32N1



【ブランド】

スターテック(STARTECH.COM)



【商品説明】

・M.2 SATA SSD(2台)、M.2 PCIe SSD(1台)に対応するスロットでコンピュータのストレージと性能を拡張

・PCI Express 3.0(x4)対応。高性能 M.2 PCIe SSD(NVMe)に最適

・パススルー設計のSATAスロットでホストPCのSATAポートにドライブを接続

・モデル番号を入力してください これが適合す



【商品カテゴリ】

パソコン用MIDIインターフェース



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 13.21 cm

奥行 : 16.26 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。