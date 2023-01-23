『アイコム ネックアーム型セッドセット VS-2L/VS-2SJなどが必要 HS-95 ブラック 小型【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 22時 56分に出品され04月01日 22時 56分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイコム ネックアーム型セッドセット VS-2L/VS-2SJなどが必要 HS-95 ブラック 小型
【商品説明】
・カラー: ブラック
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・品名:ネックアーム型ヘッドセット
・型番:HS-95
・対応機種:IC-4100
【サイズ】
高さ : 7.11 cm
横幅 : 19.56 cm
奥行 : 25.15 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7767円
451 入札履歴
終了
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