Di Meola， Al / McLaughlin， John / De Lucia， Paco - Friday Night In San Francisco LP レコード 輸入盤【2025 カレンダーの人気アイテム】

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商品情報 タイトル: Friday Night In San Francisco

アーティスト: Di Meola， Al / McLaughlin， John / De Lucia， Paco

現地発売日: 2020/01/17

レーベル: Impex Records



その他スペック:

180グラム/45回転/Limited Edition (限定版)