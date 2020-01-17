『Di Meola， Al / McLaughlin， John / De Lucia， Paco - Friday Night In San Francisco LP レコード 輸入盤【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 13時 37分に出品され05月03日 13時 37分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイトル: Friday Night In San Francisco
アーティスト: Di Meola， Al / McLaughlin， John / De Lucia， Paco
現地発売日: 2020/01/17
レーベル: Impex Records
その他スペック:
180グラム/45回転/Limited Edition (限定版)
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落札価格7767円
851 入札履歴
終了
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