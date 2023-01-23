『デサント リュックサック ランニング トレラン 部活 保冷ポケット付 抗菌 再帰反射 軽量 BK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 00時 09分に出品され04月18日 00時 09分に終了予定です。即決価格は7,767円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント リュックサック ランニング トレラン 部活 保冷ポケット付 抗菌 再帰反射 軽量 BK
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ45.5cmxヨコ25.5cmxマチ17cm
・ポケットの数:4(外側3/内側1)
・メイン素材: ナイロン/ポリエステル
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
・重量:330g
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 36.40 cm
奥行 : 48.90 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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145 入札履歴
終了
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