『SAKURAI サクライ貿易 Promark(プロマーク) 野球 軟式 バット 一般用 超軽量 金属 84ｃｍ 700ｇ ATP-850【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 37分に出品され03月18日 13時 37分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 野球 バット用品その他

【商品名】

SAKURAI サクライ貿易 Promark(プロマーク) 野球 軟式 バット 一般用 超軽量 金属 84ｃｍ 700ｇ ATP-850



【商品説明】

・カラー：ブラックｘゴールド

・タイプ：ミドルヒッター向け

・一般向け

・打球部径：69.5ｍｍφ

・日本

・材質：アルミ合金

・重量：約700ｇ

・長さ：84ｃｍ



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 83.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。