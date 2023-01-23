『SAKURAI サクライ貿易 Promark(プロマーク) 野球 軟式 バット 一般用 超軽量 金属 84ｃｍ 700ｇ ATP-850【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 37分に出品され03月18日 13時 37分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
野球 バット用品その他
【商品名】
SAKURAI サクライ貿易 Promark(プロマーク) 野球 軟式 バット 一般用 超軽量 金属 84ｃｍ 700ｇ ATP-850
【商品説明】
・カラー：ブラックｘゴールド
・タイプ：ミドルヒッター向け
・一般向け
・打球部径：69.5ｍｍφ
・日本
・材質：アルミ合金
・重量：約700ｇ
・長さ：84ｃｍ
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 83.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7766円
381 入札履歴
終了
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