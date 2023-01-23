『スノーボードケース キャスター 付き オールインワン 大容量収納 3WAY 前面3ポケット ボードケース スノーボード ウェア ボード ブーツ ゴーグル など収納可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 22分に出品され03月06日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スリムなボディに驚くほどの収納力を搭載
バスツアーや長距離移動の必須アイテム
【商品特徴】
静音キャスター付き
大容量収納タイプ
フルオープンして出し入れしやすい
3WAYタイプ
荷物一式まとめて収納可能
表地素材：増厚工法仕様/600D防水耐摩素材
裏地素材：防水PE素材
商品詳細
【素 材】防水600D素材
【TYPE】 ROLL無 ROLL有
【3way】
ROLL無 HAND BACK SHOLDER
ROLL有 HAND ROLL SHOLDER
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落札価格7766円
568 入札履歴
終了
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