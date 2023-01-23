『大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 引掛シーリング取付式 明るさ白熱灯60W相当 電球色 シルバー DPN-3821【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 55分に出品され03月27日 03時 55分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 引掛シーリング取付式 明るさ白熱灯60W相当 電球色 シルバー DPN-3821
【商品説明】
・カバーネジモーガル式引掛シーリング取付式
・サイズ:径φ110 高240 全長700～1200mm
・素材:鋼板・鋼管 クロームメッキガラス 乳白消し
・適合ランプ:LED電球 4.2W（E17） 電球色／2700K
【サイズ】
高さ : 16.20 cm
横幅 : 16.60 cm
奥行 : 29.90 cm
重量 : 1.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7766円
899 入札履歴
終了
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