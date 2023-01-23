『StonKraft 木製チェス盤ゲームセット マグネット付き 非折りたたみ時30X30cm （12x12インチ） 引出し付き - Magne【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 40分に出品され03月31日 10時 40分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StonKraft 木製チェス盤ゲームセット マグネット付き 非折りたたみ時30X30cm （12x12インチ） 引出し付き - Magne
【商品説明】
・Staunton磁気チェスピースは、ブラウン/イエローの研磨木材で作られています。 チェス自体は、折りたたんだ内部にピースを保持するための切り抜きスペースがあります。
・StonKraft Chessで検索して、他のサイズ (21x21、18x18、16x16、15x15、12x12、10x10、7x7) をご確認ください。
【サイズ】
高さ : 5.84 cm
横幅 : 33.27 cm
奥行 : 33.27 cm
重量 : 1.79 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7766円
167 入札履歴
終了
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