『StonKraft 木製チェス盤ゲームセット マグネット付き 非折りたたみ時30X30cm （12x12インチ） 引出し付き - Magne【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 40分に出品され03月31日 10時 40分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

StonKraft 木製チェス盤ゲームセット マグネット付き 非折りたたみ時30X30cm （12x12インチ） 引出し付き - Magne



【商品説明】

・Staunton磁気チェスピースは、ブラウン/イエローの研磨木材で作られています。 チェス自体は、折りたたんだ内部にピースを保持するための切り抜きスペースがあります。

・StonKraft Chessで検索して、他のサイズ (21x21、18x18、16x16、15x15、12x12、10x10、7x7) をご確認ください。



【サイズ】

高さ : 5.84 cm

横幅 : 33.27 cm

奥行 : 33.27 cm

重量 : 1.79 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ StonKraft

木製チェス盤ゲームセット

マグネット付き

非折りたたみ時30X30cm

（12x12インチ）

引出し付き

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Magne