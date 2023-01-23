『エルエルビーン 長靴 パドル・ストンパー（インソール取り外し可） レインブーツ PVC素材キッズ ユース サイズ Bright Yellow【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 10時 05分に出品され04月10日 10時 05分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エルエルビーン 長靴 パドル・ストンパー（インソール取り外し可） レインブーツ PVC素材キッズ ユース サイズ Bright Yellow



【商品説明】

・【サイズ】日本サイズ 16.5cm [キッズ]10

・ソール素材または裏地: ポリ塩化ビニル

・ヒールのタイプ: フラット

・メイン素材: PVC

・留め具の種類: スリップオン

・表地: ゴム

・防水



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 31.80 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 1.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。