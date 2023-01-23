『ジャックウルフスキン コンテナバッグ (PUコーテイング加工・Mサイズ) 8007541 / SOFT CONTAINER 大容量 6350【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 18時 36分に出品され04月12日 18時 36分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ジャックウルフスキン] コンテナバッグ (PUコーテイング加工・Mサイズ)[ 8007541 / SOFT CONTAINER ] 大容量 6350_Phantom



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.70 cm

横幅 : 27.70 cm

奥行 : 48.20 cm

重量 : 350.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ ジャックウルフスキン

コンテナバッグ

(PUコーテイング加工・Mサイズ)

8007541

/

SOFT

CONTAINER

大容量

6350