『ジャックウルフスキン コンテナバッグ (PUコーテイング加工・Mサイズ) 8007541 / SOFT CONTAINER 大容量 6350【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 18時 36分に出品され04月12日 18時 36分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ジャックウルフスキン] コンテナバッグ (PUコーテイング加工・Mサイズ)[ 8007541 / SOFT CONTAINER ] 大容量 6350_Phantom
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.70 cm
横幅 : 27.70 cm
奥行 : 48.20 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7766円
342 入札履歴
終了
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