Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-GC 2段タイプ 色はガーデンクリーム【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-GC 2段タイプ 色はガーデンクリーム



【商品説明】

・Color is Garden Cream

・External Dimensions: Length 26.0 inches (660 mm), Depth 7.1 inches (180 mm) Each

・Height: 1st Tier: 7.1 inches (180 mm), 2nd Tier: 14.2 inches (360 mm)

・Made in Japan

・Since it is a finished product, there is no need to assemble it, and it can be used immediately after the product arrives

・W



【サイズ】

高さ : 20.20 cm

横幅 : 41.80 cm

奥行 : 71.20 cm

重量 : 6.59 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。