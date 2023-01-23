『猫ピッチャー×GP(ジーピー) 野球 大人用 グローブ 軟式 一般 オールラウンド 12インチ オールPU ブラック 左投げ 58632【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 22時 57分に出品され03月06日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
猫ピッチャー×GP(ジーピー) 野球 大人用 グローブ 軟式 一般 オールラウンド 12インチ オールPU ブラック 左投げ 58632
【商品説明】
・サイズ：12インチ
・利き手：左利き
・対象：大人
・材質：PU
・用途：軟式
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7766円
363 入札履歴
終了
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