『猫ピッチャー×GP(ジーピー) 野球 大人用 グローブ 軟式 一般 オールラウンド 12インチ オールPU ブラック 左投げ 58632【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 22時 57分に出品され03月06日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

猫ピッチャー×GP(ジーピー) 野球 大人用 グローブ 軟式 一般 オールラウンド 12インチ オールPU ブラック 左投げ 58632



【商品説明】

・サイズ：12インチ

・利き手：左利き

・対象：大人

・材質：PU

・用途：軟式



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。