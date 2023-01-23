『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX50 7本セット アシッドイエロー バックライン有り【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 20時 03分に出品され03月08日 20時 03分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX50 7本セット アシッドイエロー バックライン有り
【商品説明】
・CX50 製品特徴 CX50の表面パターンは手の指紋にしっかり食い付くよう計算し、ザラザラとした設計になっています。 テーパーは少なめで右手部分(右打ちの場合)もしっかりと太さがあるので、引っかけのミスが多いプレイヤーやボールの捕まりを抑えたいプレイヤーにオススメのグリップです。 CX46よりも直径で約1mm太いモデルとなります。
・グリップ全長 276mm M60シャフト装着時太さ グリップエンドから2inch 23.0mm グリップエンドから5inch 21.5mm 重量 バックライン有り 48.g ±1g バックライン無し 47.0g ±1g
・サイズ M58、M60、M62 口径対応
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Golf mechanix(ゴルフメカニックス) 工具 シャフトチップ クリーニング チャック
¥ 7766
clicgear(クリックギア) クリックギア クリックギア ゴルフ傘 シルバー シルバー
¥ 7764
ノーブランド（ノーブランド） ゴルフ スイング 練習器具 Js Dream MANBURI （ブラック/ＦＦ/Mens、Ladys）
¥ 7764
ThinkLeather 栃木レザーゴルフスコープ 距離計 ケース 本革 TL-1001 (キャメル)
¥ 7763
アドミラル Admiral ラウンド小物 巾着ポーチ ブラック 10
¥ 7763
【6個セット】 TOBIEMON ゴルフ用傘 シルバー T-UM-SVX6
¥ 7763
カステルバジャック スポーツ カステルバジャック ゴルフ シューズケース メンズ 72323-81309 ビクトワール CASTELBAJA
¥ 7763
カステルバジャック スポーツ カステルバジャック ゴルフ シューズケース メンズ 72323-81309 ビクトワール CASTELBAJA
¥ 7763
150820 Golf-Mechanix パター用ロフト＆ライ調整工具ベンディング
¥ 7763
BIJIA ゴルフ距離計 ゴルレーザー距離計 フスコープ 計測 光囲600メートル学6倍 計測範 防水防塵 測定望遠鏡 生活防水 携帯型距離
¥ 7760
Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー ドライバー用 460cc対応 Cottage Red/Yel
¥ 7757
ゴルフ レーザー距離計 golf 距離計測器 光学6.5倍望遠 データ記憶機能 速度測定 高低差測定ON/OFF 競技対応 振動機能 角度校
¥ 7757
(Black) - Golf Tees Etc High Quality Plastic Divot Repair Tool x 50
¥ 7756
Poolmaster Toss N Splash 空気注入式フローティングゲーム プール、芝生、デッキ用
¥ 7756
木の庄帆布 kinoshoTRANSIT 本革 クロスライン ユーティリティヘッドカバー KHG22-UX05M- 2022年春夏 (01ホ
¥ 7756
PIIDOTWITゴルフ 距離計 800yd測定可能 6倍望遠 高低差機能 IPV4防水 超軽量 ゴルフ距離測定器 距離計測器
¥ 7755
Golf mechanix(ゴルフメカニックス) 工具 グリップリムーバー(Ｖ溝タイプ)12インチ
¥ 7755
ゴルフ レーザー距離計 golf 距離計測器 光学6.5倍望遠 データ記憶機能 速度測定 高低差測定ON/OFF 競技対応 振動機能 角度校
¥ 7753
落札価格7766円
834 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！