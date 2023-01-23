『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX50 7本セット アシッドイエロー バックライン有り【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 20時 03分に出品され03月08日 20時 03分に終了予定です。即決価格は7,766円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ CX50 7本セット アシッドイエロー バックライン有り



【商品説明】

・CX50 製品特徴 CX50の表面パターンは手の指紋にしっかり食い付くよう計算し、ザラザラとした設計になっています。 テーパーは少なめで右手部分(右打ちの場合)もしっかりと太さがあるので、引っかけのミスが多いプレイヤーやボールの捕まりを抑えたいプレイヤーにオススメのグリップです。 CX46よりも直径で約1mm太いモデルとなります。

・グリップ全長 276mm M60シャフト装着時太さ グリップエンドから2inch 23.0mm グリップエンドから5inch 21.5mm 重量 バックライン有り 48.g ±1g バックライン無し 47.0g ±1g

・サイズ M58、M60、M62 口径対応



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。