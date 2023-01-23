『REIYIN DA-Plus HiFi オーディオ USB DAC DAコンバーター DDC ES9038Q2M DSD512 PCM 32【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 19時 52分に出品され03月20日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,765円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
REIYIN DA-Plus HiFi オーディオ USB DAC DAコンバーター DDC ES9038Q2M DSD512 PCM 32
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 7.90 cm
奥行 : 11.00 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7765円
507 入札履歴
終了
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