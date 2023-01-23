『Ben Sherman シェーバー 男性用 充電式 電気シェーバー 男性用 顔 コードレス ロータリー 電気シェーバー ポップトリ 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 17時 25分に出品され04月08日 17時 25分に終了予定です。即決価格は7,765円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: Ben Sherman シェーバー 男性用 充電式 電気シェーバー 男性用 顔 コードレス ロータリー 電気シェーバー ポップトリマー 強力な回転ヘッド Ben Sherman Shavers for Men Rechargeable Electric Shaver for Men Face， Cordless Rotary Electric Shaver with Pop-Trimmer with Powerful Rotating Heads

ブランド: Ben Sherman

高さ: 20cm

横幅: 14cm

奥行: 8cm

重量: 240g

商品番号: BE3233

色: Blue

素材: Stainless Steel