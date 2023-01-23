『Scratch King (スクラッチキング) バーティカル キャットタワー 猫 爪とぎ 縦型 麻 大型 高さ 84cm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 11時 38分に出品され04月13日 11時 38分に終了予定です。即決価格は7,765円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Scratch King (スクラッチキング) バーティカル キャットタワー 猫 爪とぎ 縦型 麻 大型 高さ 84cm
【商品説明】
・40cm四方の木製の台の設置された爪とぎは、重量(6kg) があり、傾いたり転倒の恐れがありません。
・ナチュラルな美しい色合いのスクラッチポストは、どのお部屋においても既存のインテリアと調和します。
・大切な家具を守り、猫自身のストレスを減らすためにも猫に爪とぎは必需品です。
・細かいサイザル麻繊維を使用した爪とぎは、カーペット製の爪とぎのように爪がひっかかる心配がありません。
・４面すべてで爪とぎができるように作られており、丈夫で、年単位でお使いいただけます。
【サイズ】
高さ : 24.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 85.00 cm
重量 : 6.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7765円
939 入札履歴
終了
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