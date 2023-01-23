『ファラオン 日本語版【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 03時 25分に出品され04月27日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,765円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファラオン 日本語版



【商品説明】

・デザイナー：Sylas and HenriPym

・プレイ人数：2-5人

・プレイ時間：60-90分程度

・対象年齢 ：12歳以上

・日本語版



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 29.50 cm

奥行 : 29.50 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ファラオン

日本語版