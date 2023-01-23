『エフスタイル 旅行用メッセンジャーバッグ 紋章刺繍ワッペン付き 容量20L 20 cm グリーン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 16時 38分に出品され03月06日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,765円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフスタイル 旅行用メッセンジャーバッグ 紋章刺繍ワッペン付き 容量20L 20 cm グリーン



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ45cmxヨコ23cmxマチ20cm

・ポケットなし

・留め具の種類: フック

・表地: コットン

・重量:420g



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。