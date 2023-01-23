『LP エルピー サウンド エフェクトFlex-A-Tone Large LP1-8【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 13時 24分に出品され03月18日 13時 24分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

のこぎりを弓で弾く際のような揺れる音が得られる

ラージ



【商品説明】

のこぎりを弓で弾く際のような揺れる音が得られる。スタンダードとラージの2種類を用意。



【商品詳細】

ブランド：LP

商品名：LP エルピー サウンド エフェクトFlex-A-Tone Large LP1-8

製造元：LP

商品番号：LP18

色：ブルー



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