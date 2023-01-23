『アークライト ウイングスパン 完全日本語版 (1-5人用 40-70分 10才以上向け) ボードゲーム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 23分に出品され03月20日 01時 23分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト ウイングスパン 完全日本語版 (1-5人用 40-70分 10才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・対象年齢 :10才以上
・プレイ人数: 1~5人
・プレイ時間: 40~70分
・メーカー希望小売価格: 6500円(税別)
・本体サイズ: 300×300×75mm
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 29.30 cm
奥行 : 29.70 cm
重量 : 2.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7764円
48 入札履歴
終了
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