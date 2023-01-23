『IZF-V579-A(ブルー) 往復式シェーバー 5枚刃【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 14時 29分に出品され03月26日 14時 29分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 人工知能テクノロジー ヒゲの濃さを読み取り、パワーを落とさない。 シンプルなヘッド切替システム 身だしなみのニーズに合わせて、自由に切替できます。この製品には、もみあげのお手入れができるキワぞりトリマーが付いています。 手に馴染む、ハンドルデザイン 新しい人間工学デザインで、シンプルで低負担なシェービングが可能です。