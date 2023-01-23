『2個セットジルケーン 225mg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 02時 47分に出品され04月17日 02時 47分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

【2個セット】ジルケーン 225mg



【商品説明】

・原材料 ： マルチデキストリン、カゼイン(トリプシン加水分解牛由来カゼイン)、ステアリン酸マグネシウム



【商品のサイズ・カラーのご用命は注文確認画面最下部のストアへのご要望へコメントにてお願いいたします。