『ブルーム (Bloom) バリカン替刃 5mm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 06時 09分に出品され04月12日 06時 09分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ブルーム (Bloom) バリカン替刃 5mm



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :5.0×2.7×6.0cm

・本体重量:70g



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 7.40 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。