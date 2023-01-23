『モズ 86112 本革 キーケース 4連 短財布 三つ折り スナップボタン開閉 箔押しロゴ エルク ヘラジカ メンズ チョコ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 01分に出品され03月21日 09時 01分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モズ 86112 本革 キーケース 4連 短財布 三つ折り スナップボタン開閉 箔押しロゴ エルク ヘラジカ メンズ チョコ



【商品説明】

・本体(約)：高さ7.0cm/幅11.0cm/奥行3.0cm

・材質：本牛革

・留め具の種類: スナップ

・重量(約)：90g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ モズ

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