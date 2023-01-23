『DUCATI Monster800（00〜06年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 11時 19分に出品され04月20日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【適合車種】DUCATI Monster800 【適合年式】00〜06年 【備考】※ステーは付属しておりませんので別途お買い求めください。 ※デイトナ製ブラストバリア・エアロバイザーの車種別ステーと共通です。 ※ステー品番：61382 【商品説明】Blast Barrier（ブラストバリアー）エアロバイザーのハイグレードタイプのブラストバリア。 より快適にツーリング＆街乗りができるよう基本から見つめ直し、飽きのこない完成度の高いデザインに仕上げました。 日本製のポリカーボネイト（厚さ3mm）を採用。 同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。 流線型ながら透明度も非常に高く、歪みも少ない安全性重視の仕上がり！ネイキッドバイクに装着しても違和感なく、縦305mm×横360mm（ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法はおよそ250mm）ながら高い風防効果を発揮。 快適なツーリング＆街乗り走行に是非。 別売りの車種専用ステーと組み合わせで幅広い車両に対応。 …※文字数制限により、商品情報が途切れてしまっている場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。
DUCATI Monster696（00〜06年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
DUCATI Monster620（00〜06年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
DUCATI Monster400（00〜06年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
TRIUMPH Bonneville/T100/SE（01〜10年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
BMW R1150R ロードスター（01〜05年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
BMW R1150R ロードスター（01〜05年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
バリオス1/2（91〜07年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
ゼファー400（ZEPHYR）89〜95年 Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
W400（99〜08年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
ZR-7（99〜01年 ZR750F） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
ゼファー750/RS（91〜06年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
W800（11〜13年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
ゼファー1100/RS（ZEPHYR）92〜06年 Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
バンディット250（N）/V（90〜99年 GJ74A/77A） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
バンディット250（N）/V（90〜99年 GJ74A/77A） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
グース350（GOOSE）92〜00年 Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
バンディット400（N）/V（89〜99年 GK75A/7AA) Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
バンディット400（N）/V（89〜99年 GK75A/7AA) Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
落札価格7764円
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終了
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