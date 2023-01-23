『CB750F（FZ〜FC）（79〜82年 RC04） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 17時 47分に出品され04月09日 17時 47分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【適合車種】CB750F（FZ〜FC） 【適合型式】RC04 【適合年式】79〜82年 【備考】※ステーは付属しておりませんので別途お買い求めください。 ※デイトナ製ブラストバリア・エアロバイザーの車種別ステーと共通です。 ※ステー品番：29883 【商品説明】Blast Barrier（ブラストバリアー）エアロバイザーのハイグレードタイプのブラストバリア。 より快適にツーリング＆街乗りができるよう基本から見つめ直し、飽きのこない完成度の高いデザインに仕上げました。 日本製のポリカーボネイト（厚さ3mm）を採用。 同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。 流線型ながら透明度も非常に高く、歪みも少ない安全性重視の仕上がり！ネイキッドバイクに装着しても違和感なく、縦305mm×横360mm（ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法はおよそ250mm）ながら高い風防効果を発揮。 快適なツーリング＆街乗り走行に是非。 別売りの車種専用ステーと組み合わせで幅…※文字数制限により、商品情報が途切れてしまっている場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。
W650（99〜08年） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
W800（11〜13年） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
バンディット1200（06年 GV79A） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
バンディット1250（07〜08年 GW72A） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
XJR400/S/R（93〜08年 4HM） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
XJR1300（98〜13年 5EA/5UX） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
CB400SF Spec-1/2/3/Revo（99〜13年 NC39/42） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
CB750F（FZ〜FC）（79〜82年 RC04） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
Vストローム250（V-Strom250） リアキャリア BOXベース KIJIMA（キジマ）
¥ 7761
Vストローム250（V-Strom250） リアキャリア BOXベース KIJIMA（キジマ）
¥ 7761
4560122611936 BW-08 旭風防 ショート スクリーン ヤマハ BWS125Fi HD店
¥ 7743
【メーカー在庫あり】 73642 デイトナ リプモシート RIPMO SEAT ディンプルメッシュ ZRX1200 ZRX1200DAエンジン HD店
¥ 7743
16146-1088 カワサキ純正 カバー アッシー HD
¥ 7727
16146-1088 カワサキ純正 カバー アッシー JP
¥ 7727
キジマ(KIJIMA) バッグサポート 右側用 ブラック (ボンネビル) 16~ ボンネビルT100 T120 ストリートツイン HTR-
¥ 7723
CRF1100L AfricaTwin/Adventure Sports/ES キャリアブラケット（トップボックス 38L/58L用） HONDA（ホンダ）
¥ 7722
オートバ荷物ラッバックレス背もたラゲッジラック付適用車シャドウスラッシャー400/750
¥ 7718
ATop:エートップ ATop インナーボックスカバー メットインカバー PCX125 PCX125 PCX150 PCX150 PCX150
¥ 7715
落札価格7764円
918 入札履歴
終了
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