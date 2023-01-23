『ホーネット900（HORNET）01〜06年 Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 00時 02分に出品され03月06日 00時 02分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【適合車種】ホーネット900（HORNET） 【適合年式】01〜06年 【備考】※ステーは付属しておりませんので別途お買い求めください。 ※デイトナ製ブラストバリア・エアロバイザーの車種別ステーと共通です。 ※ステー品番：61380 【商品説明】Blast Barrier（ブラストバリアー）エアロバイザーのハイグレードタイプのブラストバリア。 より快適にツーリング＆街乗りができるよう基本から見つめ直し、飽きのこない完成度の高いデザインに仕上げました。 日本製のポリカーボネイト（厚さ3mm）を採用。 同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。 流線型ながら透明度も非常に高く、歪みも少ない安全性重視の仕上がり！ネイキッドバイクに装着しても違和感なく、縦305mm×横360mm（ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法はおよそ250mm）ながら高い風防効果を発揮。 快適なツーリング＆街乗り走行に是非。 別売りの車種専用ステーと組み合わせで幅広い車両に …※文字数制限により、商品情報が途切れてしまっている場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。
CB1100（10〜13年 SC65） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
CB1300SF（98〜13年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）
¥ 7764
ヤマハ マジェスティ250 マジェスティC SG03J エナメルシート ベース付 ホワイト ダイヤカット 白 カスタム 外装 補修 交換 リペア
¥ 7763
W400（99〜08年） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
W650（99〜08年） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
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W800（11〜13年） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
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バンディット1200（06年 GV79A） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
バンディット1250（07〜08年 GW72A） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
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XJR400/S/R（93〜08年 4HM） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
XJR1300（98〜13年 5EA/5UX） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
CB400SF Spec-1/2/3/Revo（99〜13年 NC39/42） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
CB750F（FZ〜FC）（79〜82年 RC04） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 7762
Vストローム250（V-Strom250） リアキャリア BOXベース KIJIMA（キジマ）
¥ 7761
Vストローム250（V-Strom250） リアキャリア BOXベース KIJIMA（キジマ）
¥ 7761
4560122611936 BW-08 旭風防 ショート スクリーン ヤマハ BWS125Fi HD店
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【メーカー在庫あり】 73642 デイトナ リプモシート RIPMO SEAT ディンプルメッシュ ZRX1200 ZRX1200DAエンジン HD店
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16146-1088 カワサキ純正 カバー アッシー HD
¥ 7727
16146-1088 カワサキ純正 カバー アッシー JP
¥ 7727
落札価格7764円
222 入札履歴
終了
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