ホーネット900（HORNET）01〜06年 Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 スモーク DAYTONA（デイトナ）【2024年最新】

商品情報

【適合車種】ホーネット900（HORNET） 【適合年式】01〜06年 【備考】※ステーは付属しておりませんので別途お買い求めください。 ※デイトナ製ブラストバリア・エアロバイザーの車種別ステーと共通です。 ※ステー品番：61380 【商品説明】Blast Barrier（ブラストバリアー）エアロバイザーのハイグレードタイプのブラストバリア。 より快適にツーリング＆街乗りができるよう基本から見つめ直し、飽きのこない完成度の高いデザインに仕上げました。 日本製のポリカーボネイト（厚さ3mm）を採用。 同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。 流線型ながら透明度も非常に高く、歪みも少ない安全性重視の仕上がり！ネイキッドバイクに装着しても違和感なく、縦305mm×横360mm（ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法はおよそ250mm）ながら高い風防効果を発揮。 快適なツーリング＆街乗り走行に是非。 別売りの車種専用ステーと組み合わせで幅広い車両に …※文字数制限により、商品情報が途切れてしまっている場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。