『タミヤ 1/32 エアークラフトシリーズ No.22 アメリカ陸軍 ノースアメリカン P-51D マスタング プラモデル 60322【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 07時 52分に出品され04月22日 07時 52分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タミヤ 1/32 エアークラフトシリーズ No.22 アメリカ陸軍 ノースアメリカン P-51D マスタング プラモデル 60322



【サイズ】

高さ : 10.16 cm

横幅 : 32.38 cm

奥行 : 48.26 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。