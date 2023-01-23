『タミヤ 1/32 エアークラフトシリーズ No.22 アメリカ陸軍 ノースアメリカン P-51D マスタング プラモデル 60322【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 07時 52分に出品され04月22日 07時 52分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タミヤ 1/32 エアークラフトシリーズ No.22 アメリカ陸軍 ノースアメリカン P-51D マスタング プラモデル 60322
【サイズ】
高さ : 10.16 cm
横幅 : 32.38 cm
奥行 : 48.26 cm
重量 : 1.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7764円
688 入札履歴
終了
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