『能作(nousaku) ビールグラス・ジョッキ 380cc ビアカップ 約380? φ7.2×H16.0cm 501331【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 05時 14分に出品され04月11日 05時 14分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
能作(nousaku) ビールグラス・ジョッキ 380cc ビアカップ 約380? φ7.2×H16.0cm 501331
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 18.20 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7764円
555 入札履歴
終了
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