『SWANS(スワンズ) サングラス エアレス リーフ フィット 偏光レンズ モデル SALF-0051 BLGM マットガンメタリック×ダー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 21時 58分に出品され04月06日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) サングラス エアレス リーフ フィット 偏光レンズ モデル SALF-0051 BLGM マットガンメタリック×ダー
【商品説明】
・おすすめ用途 : ランニング、フィッシング、ドライブ、アウトドア
・サイズ(フロント外寸)高さ3.7cm 横幅14.2cm / 重さ16g
・セット内容 : ハードケース、取扱説明書
・フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)
・可視光線透過率 27%(晴れ〜曇天向き) / 偏光度97%以上
・日本製サングラス
・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 16.60 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7764円
936 入札履歴
終了
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