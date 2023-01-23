『フォートナイト スケートボード ピーリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 44分に出品され03月10日 08時 44分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

・ウィール：53×35mm（95A）

・サイズ：28インチ（約71?）

・デッキ：8層メープル

・ベアリング：ABEC-5

・耐荷重：80?



※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 72.40 cm

重量 : 2.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。