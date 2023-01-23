『フォートナイト スケートボード ピーリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 44分に出品され03月10日 08時 44分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
・ウィール：53×35mm（95A）
・サイズ：28インチ（約71?）
・デッキ：8層メープル
・ベアリング：ABEC-5
・耐荷重：80?
※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 72.40 cm
重量 : 2.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
OJ Wheelsオージェイウィール 60mm Super Juice 78a ウィール スケートボード スケボー クルーザー（4個1セット
¥ 7758
J BOARD AirSurf RT-192 ライトブルー
¥ 7758
スケートボード 足回り ４点セット WHEEL ウィール ベアリング トラック ナット＆ボルト (ホワイト， 5.25インチ)
¥ 7756
スケートボード 足回り ４点セット WHEEL ウィール ベアリング トラック ナット＆ボルト (ホワイト， 5.25インチ)
¥ 7756
イーストボーイ リュックサック プランタンシリーズ リュックサック３０L レインカバー付き ガールズ EBA44 01 ブラック
¥ 7756
OJ WHEELS Super Juice スーパージュース ソフト ウィール 78a / 55mm スケート スケートボード (GREEN
¥ 7756
JD BUG MS?100 キックボード キックスターター 高さ調整可能 大人用 子供用 プレゼント 持ち運び便利 折り畳み式 耐荷重90?
¥ 7754
GIRL ガール スケートボード スケボー デッキ 8.25 SANRIO TOKYO SPEED DECK Bannerot SKATE
¥ 7752
GIRL ガール スケートボード スケボー デッキ 8.25 SANRIO TOKYO SPEED DECK Malto SKATEBOA
¥ 7752
GIRL ガール スケートボード スケボー デッキ 8.25 X 31.875 MCCRANK 93 TIL DECK McCrank
¥ 7752
GIRL ガール スケートボード スケボー デッキ 8.25 X 31.875 MALTO DOUBLE OG TWIN TIP DEC
¥ 7752
クルージング用 SATORI SOFT WHEEL サトリ ソフトウィール LOWRIDERS CRUISER クリア 52mm スケートボ
¥ 7752
スケートボード スケボー CALIFORNIA STREET DECK カリフォルニアストリート デッキ TEAM SIMPLE BLACK
¥ 7752
JD RAZOR Piaoo RT-169C
¥ 7751
JD RAZOR Piaoo RT-169C
¥ 7751
テスラ スキーウェア レディース 防風・防水・保温 スノーボード ウェア スポーツ スノボ 防寒着 スポーツウェア アクティブ 防寒パンツ
¥ 7751
(テスラ)TESLA スキーウェア レディース 防風・防水・保温 スノーボード ウェア スポーツ スノボ 防寒着 スポーツウェア アクティブ
¥ 7751
テスラ スキーウェア レディース 防風・防水・保温 スノーボード ウェア スポーツ スノボ 防寒着 スポーツウェア アクティブ 防寒パンツ
¥ 7751
落札価格7764円
588 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！