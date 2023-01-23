Yongse ヨンセイ Expert AgMax8 MMCX-4.4mm 有線イヤホン ケーブル バランス接続 (送料無料)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

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商品情報 ブランド名：Yongse

商品名/型番：Expert AgMax8 MMCX-4.4mm

JAN：4582535310954

発売日：2022年12月16日

種別：イヤホンケーブル



キーワード：リケーブル対応