『Yongse ヨンセイ Expert AgMax8 2Pin-4.4mm 有線イヤホン ケーブル バランス接続 (送料無料)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 06時 21分に出品され03月11日 06時 21分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名：Yongse
商品名/型番：Expert AgMax8 2Pin-4.4mm
JAN：4582535310947
発売日：2022年12月16日
種別：イヤホンケーブル
キーワード：リケーブル対応 バランス
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落札価格7764円
3 入札履歴
終了
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