『ヘッドホンアンプ HiFi Mini コンパクト ポータブル ステレオアンプ スマホ オーディオ プレーヤー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 40分に出品され03月20日 00時 40分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HiFi ヘッドホンアンプ Mini コンパクト ポータブル ステレオアンプ スマホ オーディオ プレーヤー
【商品説明】
・本製品はバッテリ内蔵のポータブルヘッドフォンアンプで、音質が真空管アンプに似てって、ボーカルにとって特に甘く暖かいとなります。また、最大音量でもノイズもほとんど聞こえません。
・満充電の上で、9-12Ｈに連続使用可能。
・過充電保護機能も備えています。
・防護機能付き、ヘッドフォンの損傷を避けるため、2秒のターンオン遅延があります。回路問題が起こる際に、自動的にヘッドフォン出力が遮断されます。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7764円
74 入札履歴
終了
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