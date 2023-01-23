2022最新型 自動給餌器 餌やり カメラ付き スマホ対応 スマホで遠隔操作 カメラ 猫 犬 wifi 自動給餌器 会話機能付き 大容量 留守 タイマー式 iOS Android対応【年末の贈り物】

商品情報

1080p高解像度カメラ 自動餌やり機は外出先、出勤、旅行あるいは地震があった時にも、スマホ専用アプリでペットの様子を確認し、1080pカメラ画質も鮮明で、ペットが映った瞬間やご飯を食べてる姿を映ります。家族それぞれ好きなタイミングで映像を確認できるので安心して外出しています。



内蔵スピーカー・マイクにより、外出先でも双方向音声でペットとおしゃべりをして快適に過ごせます。 10秒間の音声録音機能があり、ペットに餌をやるたびに録音した音声を再生することもできるので、長時間留守番させている中、ペットの不安を解消してくれます。



タイマーと食量を自由設定 自宅のペットの食性に合わせてな給餌時間を設定したり、1日の回数(最大9食)や給餌量は任意に設定可能です。各5グラム刻みで細かく設定することが可能なので、猫や犬には細かく量を増減できます。猫ちゃん、中型、小さな犬ちゃん、ダイエットや療養中の食事管理にもちょうどイイ消化器サポートモデル



4L大容量＆20日自動給餌可能 約)幅19cm×奥行き19cm×高さ30cm 重量(約)2.15kg タンク容量(約)2.6kg(4.