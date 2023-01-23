『iBasso Audio IT00BLアイバッソ MMCX リケーブル 3.5mm ジャック 有線 カナル型 ダイナミック型 イヤホン ハイレゾ ロス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 17時 19分に出品され03月24日 17時 19分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドライバー構成：10mm ダイナミックドライバー x1 | 周波数特性：10Hz ? 35kHz 感度：106+/-2dB | インピーダンス：16Ω | ノイズ減衰量：-26dB定格出力：10mW | THD：＜1% (at 1kHz/1mW) | 入力プラグ：3.5mm 3 極 金メッキプラグ ケーブル?さ：1.2m | 重さ(本体のみ)：8g