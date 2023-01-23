『ogawa(オガワ) キャンプ アウトドア ブランケット ファイアプルーフブランケット L オリーブ 8533-40L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 01時 05分に出品され03月17日 01時 05分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ogawa(オガワ) キャンプ アウトドア ブランケット ファイアプルーフブランケット L オリーブ 8533-40L
【商品説明】
・カラー:オリーブ
・サイズ:210×140cm
・付属品:収納袋
・素材:ポリエステル100%
【サイズ】
高さ : 18.60 cm
横幅 : 24.60 cm
奥行 : 39.20 cm
重量 : 1.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7764円
669 入札履歴
終了
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