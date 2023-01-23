『株式会社東光 PAOTOKO TCP-50 保冷剤 400個 クール 持帰り テイクアウト アイシング クールウェア アイスパック デザート【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 03時 16分に出品され04月12日 03時 16分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

株式会社東光 PAOTOKO TCP-50 保冷剤 400個 クール 持帰り テイクアウト アイシング クールウェア アイスパック デザート



【商品説明】

・テイクアウトや持ち歩きには必需品。

・大切なお菓子や食材をクールに保つ保冷剤です。

・数量：400個、サイズ：75×110ミリ、材質：保冷剤

・東光は創業60年以上の信頼と実績に自信のあるメーカーです。メーカー直売なので安価でご提供できます。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。