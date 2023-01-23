OLEVS ペアウォッチ カップル腕時計 人気ギフト 超薄型 日本クォーツムーブメント メッシュ 彼女 プレゼント セット ギフト バレンタ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

OLEVS ペアウォッチ カップル腕時計 人気ギフト 超薄型 日本クォーツムーブメント メッシュ 彼女 プレゼント セット ギフト バレンタ



【商品説明】

・【恋するお二人たちへ最高の人気ギフト】大人気の超薄型ペアウォッチが作り上げました。キレイなローズゴルードとブラックの調和、日本製クォーツを採用し、ケースは6.5mm超薄型で作り上げた人気ペア腕時計です。時間の流れとともに、愛を腕時計に刻めて行きます。

・【日本製ムーブメント】高品質日本製クォーツを採用、時間の精確を確認致します（クォーツは電池必要）。ファッションなメッシュバンド、見た目はシンプルでオシャレです。日常、通勤、通学に欠かせない一品でございます。プレゼント、ギフト、恋人、カップル腕時計、腕時計セット、ペアウォッチ。

・【機能】日付カレンダー表示機能付き、30メートル防水あり、生活中の水は問



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。