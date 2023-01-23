『OLEVS ペアウォッチ カップル腕時計 人気ギフト 超薄型 日本クォーツムーブメント メッシュ 彼女 プレゼント セット ギフト バレンタ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 16時 33分に出品され04月23日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OLEVS ペアウォッチ カップル腕時計 人気ギフト 超薄型 日本クォーツムーブメント メッシュ 彼女 プレゼント セット ギフト バレンタ
【商品説明】
・【恋するお二人たちへ最高の人気ギフト】大人気の超薄型ペアウォッチが作り上げました。キレイなローズゴルードとブラックの調和、日本製クォーツを採用し、ケースは6.5mm超薄型で作り上げた人気ペア腕時計です。時間の流れとともに、愛を腕時計に刻めて行きます。
・【日本製ムーブメント】高品質日本製クォーツを採用、時間の精確を確認致します（クォーツは電池必要）。ファッションなメッシュバンド、見た目はシンプルでオシャレです。日常、通勤、通学に欠かせない一品でございます。プレゼント、ギフト、恋人、カップル腕時計、腕時計セット、ペアウォッチ。
・【機能】日付カレンダー表示機能付き、30メートル防水あり、生活中の水は問
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
OLEVS ペアウォッチ カップル腕時計 人気ギフト 超薄型 日本クォーツムーブメント メッシュ 彼女 プレゼント セット ギフト バレンタ
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落札価格7763円
458 入札履歴
終了
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