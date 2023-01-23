『ウルトラプロ リックモーティー: V2プレイマット。【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 52分に出品され03月05日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウルトラプロ リックモーティー: V2プレイマット。
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.70 cm
横幅 : 33.02 cm
奥行 : 40.64 cm
重量 : 910.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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150 入札履歴
終了
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