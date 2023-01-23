『フーアーユー リュック WHO.A.U Pocket string backpack ポケット ストリング バックパック BLACK CREAM CORAL WHAKC2221A バッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 11時 06分に出品され04月16日 11時 06分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フーアーユー リュック WHO.A.U メンズ レディース Pocket string backpack ポケット ストリング バックパック BLACK ブラック CREAM クリーム CORAL コーラル WHAKC2221A バッグ
アメリカンカジュアルを取り入れた韓国ブランド、WHO.A.U（フーアーユー）。
トレンドのストリングが使われた大きめのバックパックです。
収納力に優れ、可愛らしいカラー展開がポイントです。
素材 : ポリエステル100%
SIZE : 縦46cm x 横30.5cm × 幅19cm
素材 : ポリエステル100%
※お客様のご覧になられますパソコン機器及びモニタの設定及び出力環境、 また撮影時の照明等で、実際の商品素材の色と相違する場合もありますのでご了承下さい。
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落札価格7763円
642 入札履歴
終了
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