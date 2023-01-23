フーアーユー リュック WHO.A.U Pocket string backpack ポケット ストリング バックパック BLACK CREAM CORAL WHAKC2221A バッグ【2025の人気アイテム】

商品情報

フーアーユー リュック WHO.A.U メンズ レディース Pocket string backpack ポケット ストリング バックパック BLACK ブラック CREAM クリーム CORAL コーラル WHAKC2221A バッグ



アメリカンカジュアルを取り入れた韓国ブランド、WHO.A.U（フーアーユー）。

トレンドのストリングが使われた大きめのバックパックです。

収納力に優れ、可愛らしいカラー展開がポイントです。



素材 : ポリエステル100%



SIZE : 縦46cm x 横30.5cm × 幅19cm

素材 : ポリエステル100%



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