『finetrack(ファイントラック) Womens メリノスピンサーモロングスリーブ FUW0621 BK (S)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 07分に出品され03月31日 22時 07分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
finetrack(ファイントラック) Womens メリノスピンサーモロングスリーブ FUW0621 BK (S)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7763円
961 入札履歴
終了
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