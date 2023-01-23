『【Mizuno Pro】ミズノプロ オールインワンバックパック(42L) 1FJD000014【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 01時 22分に出品され05月04日 01時 22分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大人気！ミズプロリュックサック！2020年NEWモデル！大特価セール！最安値に挑戦！甲子園出場校に人気のデイパックが堂々の新登場！オールインワンバックパック、バット2本装着可！



【MIZUNO PRO】【ミズノプロ】オールインワンバックパック(42L) 1FJD0000（野球・リュックサック・ショルダーバッグ・スポーツバッグ・BAG）



品番

1FJD0000 2020年最新モデル

カラー

14：ネイビー（紺）

サイズ

L32×W20×H55cm

容量

約42L

素材

合成皮革（PVC）



・フロントポケット取り外し式（縦32×横26cm）

・シューズ収納



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