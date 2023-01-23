『4個セット ニュートロ ワイルドレシピ アダルト チキン 成猫用 1kg x4 Nutro Wild Recipe キャットフード 猫用 猫 ねこ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 23分に出品され03月04日 00時 23分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 肉食である愛猫が本能的に求める食事肉食の猫が野生の頃から食べている高タンパクで穀物を使用しない食事を、厳選自然素材で実現



・原材料(アレルギー表記含む)

チキン（肉）、チキンミール、エンドウタンパク、エンドウマメ、鶏脂*、タピオカ、ビートパルプ、ポテトタンパク、フィッシュミール、サーモンミール、アルファルファミール、タンパク加水分解物、亜麻仁、ユッカ抽出物、ビタミン類（A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸）、ミネラル類（カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅）、アミノ酸類（タウリン、メチオニン）*ミックストコフェロールで保存



・賞味期限

仕入れ元の規定により半年以上期限の残った商品のみ出荷致します



・生産国/加工国

アメリカ



・保存方法

別途パッケージに記載



・内容量

1kg



・メーカー名

マースジャパンリミテッド